Розбещував малолітніх у дитячих поліклініках Києва: чоловіка ув'язнили до п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Киянина, який розбещував малолітніх дівчат у столичних дитячих поліклініках, засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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За даними слідства, восени 2019 року 45-річний чоловік у дитячих поліклініках Деснянського району Києва розбещував двох малолітніх дівчат, яким було 4 та 5 років.
Встановлено, що чоловік, користуючись тимчасово відсутністю сторонніх, демонстрував свій статевий орган дівчинці, яку помітив у коридорі поліклініки на проспекті Маяковського, а через деякий час здійснив такі ж дії щодо другої дитини у коридорі поліклініки на Вигурівському бульварі.
Зловмисника затримали очевидці та викликали правоохоронців.
За результатами судового розгляду, чоловіка засуджено до п’яти років позбавлення волі за розпусні дії щодо двох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).
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