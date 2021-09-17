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Розбещував малолітніх у дитячих поліклініках Києва: чоловіка ув'язнили до п'яти років

Розбещував малолітніх у дитячих поліклініках Києва: чоловіка ув'язнили до п'яти років

Київ • УНН

 • 24990 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Киянина, який розбещував малолітніх дівчат у столичних дитячих поліклініках, засудили до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, восени 2019 року 45-річний чоловік у дитячих поліклініках Деснянського району Києва розбещував двох малолітніх дівчат, яким було 4 та 5 років.

Встановлено, що чоловік, користуючись тимчасово відсутністю сторонніх, демонстрував свій статевий орган дівчинці, яку помітив у коридорі поліклініки на проспекті Маяковського, а через деякий час здійснив такі ж дії щодо другої дитини у коридорі поліклініки на Вигурівському бульварі.

Зловмисника затримали очевидці та викликали правоохоронців.

За результатами судового розгляду, чоловіка засуджено до п’яти років позбавлення волі за розпусні дії щодо двох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Рівненщині чоловік зґвалтував малолітню у розважальному комплексі

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