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В Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в развлекательном комплексе

Киев  •  УНН

 • 30085 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Ровенской области на территории одного из развлекательных комплексов мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Ему сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщат в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Цитата

"... в рамках уголовного производства по факту совершения действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч . 4 ст. 152 УК Украины) сообщено о подозрении жителю Ровенского района", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Детали

Как сообщается, досудебным расследованием установлено, что 12 сентября 2021 в ночное время на территории одного из развлекательных комплексов района молодой человек вступил в половой акт с 13-летней девушкой. Мать потерпевшей, которая узнала о данном событии, обратилась в правоохранительные органы.

Добавим

Досудебное расследование проводят следователи СО отдела полиции № 1 Ровенского районного управления полиции ГУНП в Ровенской области.

Напомним

В Киеве мужчина в течение 3 лет насиловал сына своей сожительницы, а также снимал фото и видео, которые относятся к детской порнографии.

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