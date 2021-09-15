На Рівненщині чоловік зґвалтував малолітню у розважальному комплексі

Цитата

“... в межах кримінального провадження за фактом вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України) повідомлено про підозру жителю Рівненського району”, - сказано у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Деталі

Як повідомляється, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2021 року в нічний час на території одного з розважальних комплексів району молодий чоловік вступив у статевий акт з 13-річною дівчиною. Мати потерпілої, яка дізналась про дану подію, звернулася до правоохоронних органів.

Додамо

Досудове розслідування проводять слідчі СВ відділу поліції № 1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.

Нагадаємо

У Києві чоловік протягом 3 років ґвалтував сина своєї співмешканки, а також знімав фото та відео, які відносяться до дитячої порнографії.