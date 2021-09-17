Развращал малолетних в детских поликлиниках Киева: мужчине дали до пяти лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Киевлянина, который развращал малолетних девочек в столичных детских поликлиниках, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
По данным следствия, осенью 2019 года 45-летний мужчина в детских поликлиниках Деснянского района Киева развращал двух малолетних девочек, которым было 4 и 5 лет.
Установлено, что мужчина, пользуясь временным отсутствием посторонних, демонстрировал свой половой орган девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на проспекте Маяковского, а через некоторое время совершил такие же действия касательно второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре.
Злоумышленника задержали очевидцы и вызвали милицию.
По результатам судебного рассмотрения, мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении двух малолетних девочек (ч. 2 ст. 156 УК Украины).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровенской области мужчина изнасиловал малолетнюю в развлекательном комплексе