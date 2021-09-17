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Развращал малолетних в детских поликлиниках Киева: мужчине дали до пяти лет тюрьмы

Развращал малолетних в детских поликлиниках Киева: мужчине дали до пяти лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 24984 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Киевлянина, который развращал малолетних девочек в столичных детских поликлиниках, приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По данным следствия, осенью 2019 года 45-летний мужчина в детских поликлиниках Деснянского района Киева развращал двух малолетних девочек, которым было 4 и 5 лет.

Установлено, что мужчина, пользуясь временным отсутствием посторонних, демонстрировал свой половой орган девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на проспекте Маяковского, а через некоторое время совершил такие же действия касательно второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре.

Злоумышленника задержали очевидцы и вызвали милицию.

По результатам судебного рассмотрения, мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении двух малолетних девочек (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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