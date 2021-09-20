Чоловіка арештували за примус малолітньої роздягтися у шкільній вбиральні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Чоловіку, який у туалеті київської школи змусив 8-річну дівчинку роздягтися, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
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15 вересня у приміщенні туалету школи у Деснянському районі міста Києва чоловік перегородив вихід із кабінки 8-річній дівчинці та наказав їй оголити своє тіло. Налякана дівчинка виконала вимоги чоловіка.
Невдовзі 49-річного киянина, якого має судимість за аналогічні злочини, затримали. За даними прокуратури, у грудні 2019 року чоловіка було засуджено до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року його звільнили на підставі "закону Савченко".
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 156 КК України (скоєння розпусних дій щодо малолітньої особи).
Наразі перевіряють причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних минулого тижня у двох інших школах столиці.
Нагадаємо
45-річний чоловік у дитячих поліклініках Деснянського району Києва розбещував двох малолітніх дівчат, яким було чотири та п'ять років.