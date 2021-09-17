У Києві чоловік змусив 8-річну дівчинку роздягтись у шкільному туалеті. Його затримали і повідомили про підозру

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Чоловіку, який у столичній школі вчиняв розпусні дії - змусив 8-річну дівчинку роздягтись, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.

Цитата

"... затримано та повідомлено про підозру чоловіку, який вчинив розпусні дії відносно малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, 15 вересня 2021 року до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, перебуваючи на території школи у Деснянському районі міста Києва, у приміщенні туалету перегородив вихід з кабінки 8-річній дівчинці та наказав їй оголити своє тіло. Налякана дівчинка виконала вимоги чоловіка.

Вчинивши розпусні дії зловмисник втік.

Додамо

За результатами вжитих правоохоронцями оперативних заходів чоловіка вдалося встановити та затримати.

Ним виявився 49-річний мешканець столиці. Раніше він вже двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Останній раз на підставі вироку Голосіївського районного суду м. Києва від 23.12.2019 був засуджений до 12 років позбавлення волі та 10.09.2021 звільнений на підставі так званого закону «Савченко».

17 вересня 2021 року зловмиснику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, вчинених цього тижня у двох інших школах столиці.

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