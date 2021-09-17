В Киеве мужчина заставил 8-летнюю девочку раздеться в школьном туалете. Его задержали и сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Мужчине, который в столичной школе совершал развратные действия - заставил 8-летнюю девочку раздеться, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на столичную прокуратуру.
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“... задержано и сообщено о подозрении мужчине, который совершил развратные действия в отношении малолетнего ребенка”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, 15 сентября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, находясь на территории школы в Деснянском районе города Киева, в помещении туалета перегородил выход из кабинки 8-летней девочке и приказал ей обнажить свое тело. Напуганная девочка выполнила требования мужчины.
Совершив развратные действия злоумышленник скрылся.
Добавим
По результатам принятых правоохранителями оперативных мероприятий мужчину удалось установить и задержать.
Им оказался 49-летний житель столицы. Ранее он уже дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Последний раз на основании приговора Голосеевского районного суда г. Киева от 23.12.2019 был приговорен к 12 годам лишения свободы и 10.09.2021 освобожден на основании так называемого закона “Савченко”.
17 сентября 2021 года злоумышленнику вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на этой неделе в двух других школах столицы.