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Изменил Неймара: Месси дебютировал за "ПСЖ"

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Французский “ПСЖ” с Лионелем Месси сыграл поединок третьего тура французской Лиги 1 против “Реймса”, передает УНН со ссылкой на клубный сайт парижан.

Детали

Дубль Килиана Мбаппе принес “ПСЖ” очередные три очка — 2: 0. Месси вышел на замену на 66 минуте, сменив другого звездного исполнителя Неймара.

Выход на замену в матче “ПСЖ” с “Реймсом” — всего лишь третий дебют в карьере Месси, после “Барселоны” в 2003 году и сборной Аргентины в 2005-м.

Цитата

“Лео был хороший. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и вступит в топовые кондиции после международной перерыва ”, - рассказал наставник победителей Почеттино.

Дополнение

После трех туров "ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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