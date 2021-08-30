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Змінив Неймара: Мессі дебютував за “ПСЖ”

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Французький “ПСЖ” із Ліонелем Мессі відіграв поєдинок третього туру французької Ліги 1 проти “Реймса”, передає УНН з посиланням на клубний сайт парижан.

Деталі

Дубль Кіліана Мбаппе приніс “ПСЖ” чергові три очки — 2:0. Мессі вийшов на заміну на 66 хвилині, змінивши іншого зіркового виконавця Неймара.

Вихід на заміну в матчі “ПСЖ” з “Реймсом” — всього лише третій дебют в кар’єрі Мессі, після “Барселони” в 2003 році і збірної Аргентини в 2005-му.

Цитата

“Лео був хороший. Він все ще далекий від своєї кращої форми, але він добре тренується і набере топові кондиції після міжнародної перерви”, — розповів наставник переможців Маурісіо Почеттіно.

Доповнення

Після трьох турів "ПСЖ одноосібно лідирує в турнірній таблиці, набравши 9 очок.

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