Змінив Неймара: Мессі дебютував за “ПСЖ”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Французький “ПСЖ” із Ліонелем Мессі відіграв поєдинок третього туру французької Ліги 1 проти “Реймса”, передає УНН з посиланням на клубний сайт парижан.
Деталі
Дубль Кіліана Мбаппе приніс “ПСЖ” чергові три очки — 2:0. Мессі вийшов на заміну на 66 хвилині, змінивши іншого зіркового виконавця Неймара.
Вихід на заміну в матчі “ПСЖ” з “Реймсом” — всього лише третій дебют в кар’єрі Мессі, після “Барселони” в 2003 році і збірної Аргентини в 2005-му.
Цитата
“Лео був хороший. Він все ще далекий від своєї кращої форми, але він добре тренується і набере топові кондиції після міжнародної перерви”, — розповів наставник переможців Маурісіо Почеттіно.
Доповнення
Після трьох турів "ПСЖ одноосібно лідирує в турнірній таблиці, набравши 9 очок.