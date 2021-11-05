Изменения глобального климата влияют на увеличение засухи в Украине

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“Надо и нашу территорию сберечь от того, что происходит. Потому что изменение климата сейчас идет очень активное, во всех погодных условиях, во всех регинах. Что касается нас. Вы заметили, что в этом году у нас совершенно другие процессы пошли, чем в предыдущие годы. Октябрь, который некогда не был таким сухим, в этом году совершенно не было осадков. Если посмотреть, как влияет изменение глобального климата на наш климат, то можно сказать, что у нас появляются засушливые процессы”, — рассказала Мартазинова.

Детали

По ее словам, очень засушливые процессы появляются сейчас в апрели, когда для сельского хозяйства это играет большую роль.

“Причем занимает очень широкую территорию. В основном занимает Западною территорию Украины. Самое грустное, что эта засуха летом нас не покидает, очень активной она становиться в августе, начинает август, сентябрь и занимает практически всю территорию нашу”, — сказала Мартазинова.

Мартазинова отметила, что в Украине немножечко будут передвигаться основные моменты.

“Теперь, когда сажают в апреле, марте, то надо все же по прогнозу ориентироваться, когда следует ждать дождей. Если не следует ждать дождей, то семена могут и не взойти в сухой почве...”, — рассказала Мартазинова.

Дополнение

На юге Мадагаскара зафиксирован первый случай масштабного голода из-за глобальных изменений климата.