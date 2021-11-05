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Зміни глобального клімату впливають на збільшення посухи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Зміни глобального клімату впливають на збільшення посухи на території України. Про це заявила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише УНН.

Зміни глобального клімату впливають на збільшення посухи в Україні

Цитата

“Треба і нашу територію зберегти від того, що відбувається. Тому що зміни клімату зараз йдуть дуже активні, у всіх погодних умовах, у всіх регинах. Що стосується нас. Ви помітили, що в цьому році у нас зовсім інші процеси пішли, ніж у попередні роки. Жовтень, який колись не був таким сухим, в цьому році абсолютно не було опадів. Якщо подивитися, як впливає зміна глобального клімату на наш клімат, то можна сказати, що у нас з'являються посушливі процеси", — розповіла Мартазінова.

Деталі

За її словами, дуже посушливі процеси з'являються зараз у квітні, коли для сільського господарства це відіграє велику роль.

“Причому займає дуже широку територію. В основному займає Західною територію України. Найсумніше, що ця посуха влітку нас не покидає, дуже активною вона буде ставати в серпні, починає серпень, вересень і займає практично всю територію нашу", - сказала Мартазінова.

Мартазінова зазначила, що в Україні трішечки пересуватимуться основні моменти.

"Тепер, коли садять в квітні, березні, то треба, все ж, за прогнозом орієнтуватися, коли слід чекати дощів. Якщо не слід чекати дощів, то насіння може і не зійти в сухому грунті...", - розповіла Мартазінова.

Доповнення

На півдні Мадагаскару зафіксовано перший випадок масштабного голоду через глобальні зміни клімату.

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