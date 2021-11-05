Зміни глобального клімату впливають на збільшення посухи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Зміни глобального клімату впливають на збільшення посухи на території України. Про це заявила завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, пише УНН.
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“Треба і нашу територію зберегти від того, що відбувається. Тому що зміни клімату зараз йдуть дуже активні, у всіх погодних умовах, у всіх регинах. Що стосується нас. Ви помітили, що в цьому році у нас зовсім інші процеси пішли, ніж у попередні роки. Жовтень, який колись не був таким сухим, в цьому році абсолютно не було опадів. Якщо подивитися, як впливає зміна глобального клімату на наш клімат, то можна сказати, що у нас з'являються посушливі процеси", — розповіла Мартазінова.
Деталі
За її словами, дуже посушливі процеси з'являються зараз у квітні, коли для сільського господарства це відіграє велику роль.
“Причому займає дуже широку територію. В основному займає Західною територію України. Найсумніше, що ця посуха влітку нас не покидає, дуже активною вона буде ставати в серпні, починає серпень, вересень і займає практично всю територію нашу", - сказала Мартазінова.
Мартазінова зазначила, що в Україні трішечки пересуватимуться основні моменти.
"Тепер, коли садять в квітні, березні, то треба, все ж, за прогнозом орієнтуватися, коли слід чекати дощів. Якщо не слід чекати дощів, то насіння може і не зійти в сухому грунті...", - розповіла Мартазінова.
Доповнення
На півдні Мадагаскару зафіксовано перший випадок масштабного голоду через глобальні зміни клімату.