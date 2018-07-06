СМИ: Основатель секты "Аум Синрикё" казнен в Японии

Он был казнен через повешение. До этого основатель секты находился в одной из тюрем Токио.

В результате длительного в истории Японии судебного процесса суд признал Асахару виновным по 13 из 17 обвинений, и в 2004 году приговорил его к смертной казни. Сам Секо Асахара отказался от дачи показаний и в ходе процесса хранил молчание, отказываясь также от общения с родственниками и последователями основанной им религиозной группы. Всего к смертной казни были приговорены более 10 руководителей секты, включая ее основателя. Еще около 180 последователей “Аум Синрикё” получили различные сроки тюремного заключения.

Неорелигиозных синкретическая террористическая экстремистская тоталитарная деструктивная секта “Аум Синрикё”, которая запрещена во многих странах мира, предсказывала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой последователи секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью ядовитых газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, назвал себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы. Название “Аум Синрикё” происходит от санскритского слова “Аум” (что означает Вселенная) и “Синрикё” (слово написано иероглифами), что можно перевести, как “учение истины”. В английском языке “Аум Синрикё” часто переводится как “Supreme truth”, то есть “высшая истина”. В январе 2000 года организация сменила название на “Алеф” — по первой букве семитских алфавитов. Также был изменен и логотип. Часть членов также продолжают деятельность в организации “Хикари-но Ва”. В настоящее время секта находится под гласным надзором японской полиции и спецслужбы — PSIA.

Наиболее известная газовая атака “Аум Синрике” в метро Токио 20 марта 1995, когда члены секты применили ядовитое вещество зарин. Каждый из злоумышленников имел при себе по два-три пакета с ядовитым веществом, которые они протыкали с помощью зонтиков, после чего оставляли в вагонах. В результате атаки погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.

Напомним, 27 июня организация ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, что наделяет ее обвинительными функциями.