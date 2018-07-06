ЗМІ: Засновник секти "Аум Сінрікьо" страчений в Японії

Він був страчений через повішення. До цього засновник секти знаходився в одній зі в’язниць Токіо.

В результаті найтривалішого в історії Японії судового процесу суд визнав Асахару винним по 13 з 17 звинувачень, і в 2004 році засудив його до смертної кари. Сам Секо Асахара відмовився від дачі показань і в ході процесу зберігав мовчання, відмовляючись також від спілкування з родичами і послідовниками заснованої ним релігійної групи. Всього до смертної кари було засуджено понад 10 керівників секти, включаючи її засновника. Ще близько 180 послідовників “Аум Сінрікьо” отримали різні терміни тюремного ув’язнення.

Неорелігійна синкретична терористична екстремістська тоталітарна деструктивна секта “Аум Сінрікьо”, заборонена в багатьох країнах світу, пророкувала швидкий кінець світу і так звану останню битву добра і зла, в ході якої послідовники секти збиралися знищити своїх ворогів різними методами, у тому числі за допомогою отруйних газів. Секо Асахара, якому на момент страти було 63 роки, назвав себе реінкарнацією Христа, Будди і бога Шиви. Назва “Аум Сінрікьо” походить від санскритського слова “Аум” (що означає Всесвіт) і “Сінрікьо” (слово написано ієрогліфами), що можна перевести, як “вчення істини”. В англійській мові “Аум Сінрікьо” часто перекладається як “Supreme truth”, тобто “вища істина”. У січні 2000 року організація змінила назву на “Алеф” — по першій букві семітських алфавітів. Також був змінений і логотип. Частина членів також продовжують діяльність в організації “Хикари-но Ва”. В даний час секта знаходиться під гласним наглядом японської поліції і спецслужби — PSIA.

Найбільш відома газова атака “Аум Сінрікьо” в метро Токіо 20 березня 1995, коли члени секти застосували отруйну речовину зарин. Кожен із зловмисників мав при собі по два-три пакети з отруйною речовиною, які вони протикали за допомогою парасольок, після чого залишали у вагонах. У результаті атаки загинули 13 осіб, ще понад 6,3 тис. людей постраждали.

Нагадаємо, 27 червня організація ОЗХЗ прийняла британський проект зміни свого мандата, що наділяє її обвинувальними функціями.