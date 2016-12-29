СМИ: Вашингтон хочет избежать киберконфликта с Москвой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вашингтон намерен в ближайшее время объявить о своих ответах на приписанные России кибератаки против американских политических институтов, передает УНН со ссылкой на Reuters .
По его словам, среди мер, которые предметно обсуждали в администрации, введение адресных экономических санкций против россиян, предъявление им заочных обвинений, ограничения в отношении дипломатов РФ, а также распространение порочащей информации о российских официальных лицах и олигархах. Вместе с тем агентство подчеркивает, что власти США решили не делать таких шагов, которые, по их мнению, могли бы спровоцировать полномасштабную конфронтацию между США и Россией в киберпространстве.
Как отмечает агентство Reuters, США берут под внимание, что Москва обладает большим потенциалом в том, что касается хакерских атак, а конфронтация в этой сфере может сказаться на взаимодействии между государствами в других областях.