ЗМІ: Вашингтон хоче уникнути кіберконфлікту з Москвою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Вашингтон має намір в найближчий час оголосити про свої відповіді на приписані Росії кібератаки проти американських політичних інститутів, передає УНН з посиланням на Reuters.

 

За його словами, серед заходів, які предметно обговорювали в адміністрації, є введення адресних економічних санкцій проти росіян, пред'явлення їм заочних звинувачень, обмеження стосовно дипломатів РФ, а також поширення компрометуючої інформації про російських офіційних осіб і олігархів. Разом з тим агентство підкреслює, що влада США вирішили не робити таких кроків, які, на їхню думку, могли б спровокувати повномасштабну конфронтацію між США і Росією в кіберпросторі.

Як зазначає агентство Reuters, США беруть під увагу, що Москва володіє великим потенціалом в тому, що стосується хакерських атак, а конфронтація в цій сфері може позначитися на взаємодії між державами в інших областях.

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