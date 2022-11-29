СМИ: в россии весной обсуждали возможность применения ядерного оружия в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Утечка электронных писем от информатора федеральной службы безопасности россии (фсб) свидетельствует о том, что российские чиновники обсуждали вероятность использования ядерного оружия владимиром путиным в войне против Украины, пишет Newsweek, передает УНН.
Детали
Электронные письма, переданные изданию Newsweek, датированы 17 марта, 21 марта и 12 апреля. Отмечается, что их слил агент фсб по прозвищу "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, управляющему антикоррупционным сайтом Gulagu.net.
Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы рф и сотрудники фсб, путин на таких разговорах не присутствовал. Издание также добавляет, что большинство участников разговоров предполагали, что путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение россии" в глазах противников и нейтральных стран.
Newsweek пишет, что ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.
Напомним
В одной из российских крылатых ракет, которые были сбиты над Киевом 17 ноября, был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.