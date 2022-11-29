СМИ: в россии весной обсуждали возможность применения ядерного оружия в войне против Украины

Детали

Электронные письма, переданные изданию Newsweek, датированы 17 марта, 21 марта и 12 апреля. Отмечается, что их слил агент фсб по прозвищу "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, управляющему антикоррупционным сайтом Gulagu.net.

Сообщается, что тему применения ядерного оружия обсуждали генералы рф и сотрудники фсб, путин на таких разговорах не присутствовал. Издание также добавляет, что большинство участников разговоров предполагали, что путин не пойдет на применение ядерного оружия, поскольку это означало бы "поражение россии" в глазах противников и нейтральных стран.

Newsweek пишет, что ими высказывались мнения, что если российский президент отдаст приказ нанести ядерный удар по Украине, его решение может заблокировать военное командование.

Напомним

В одной из российских крылатых ракет, которые были сбиты над Киевом 17 ноября, был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.