ЗМІ: у росії навесні обговорювали можливість застосування ядерної зброї у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Витік електронних листів від інформатора федеральної служби безпеки росії (фсб) свідчить про те, що російські чиновники обговорювали ймовірність використання ядерної зброї володимиром путіним у війні проти України, пише Newsweek, передає УНН.
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Електронні листи, які були передані виданню Newsweek, датовані 17 березня, 21 березня та 12 квітня. Зазначається, що їх злив агент фсб на прізвисько "Вітер змін" Володимиру Осєчкіну, російському правозахиснику, який керує антикорупційним сайтом Gulagu.net.
Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали генерали рф і співробітники фсб, путін на таких розмовах не був присутній. Видання також додає, що більшість учасників розмов припускали, що путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б "поразку росії" в очах противників та нейтральних країн.
Newsweek пише, що ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.
Нагадаємо
В одній із російських крилатих ракет, які було збито над Києвом 17 листопада, був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.