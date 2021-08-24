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СМИ: в Париже задержали афганца, которого подозревают в связях с Талибаном

СМИ: в Париже задержали афганца, которого подозревают в связях с Талибаном

Киев  •  УНН

 • 12476 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Парижская полиция задержала на территории города выходца из Афганистана, который ранее был заподозрен в принадлежности к движению “Талибан” и находился под надзором в гостинице поблизости от французской столицы. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM, уточнив, что задержанный в Париже взят под стражу, передает УНН.

Детали

Ранее этот человек был помещен под наблюдение и содержался с четырьмя другими подозрительными афганцами в одной из гостиниц в коммуне Нуази-ле-Гран (департамент Сена-Сен-Дени к северу от Парижа). Он был опознан в эвакуационном самолете другими афганцами, которые утверждают, что он является талибом.

Находящимся под надзором афганцам было запрещено покидать территорию департамента Сена-Сен-Дени. Они периодически контролировались полицейскими, которые по утрам приходили для проверки в их гостиницу. Данный афганец нарушил эти правила проживания под контролем и приехал в Париж, где и был задержан полицией.

По данным телеканала, этот человек входит в состав той группы талибов, которая взяла в кольцо французское посольство в Кабуле после оккупации города. Телеканал не исключил, что он имел отношение к осуществлению операции по эвакуации с территории посольства большой группы беженцев на территорию кабульского аэропорта. Также канал высказал предположение, что именно за такую оказанную Франции помощь он получил разрешение быть эвакуированным в страну.

Справка

За нарушение правил проживания под контролем полиции французский закон предусматривает наказание до трех лет тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро. Задержанному за нарушение закона афганцу высылка назад в Афганистан не грозит, так как Франция временно прекратила такие операции из-за сложной ситуации в этой стране.

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