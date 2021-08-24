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ЗМІ: у Парижі затримали афганця, якого підозрюють у зв'язках з Талібаном

ЗМІ: у Парижі затримали афганця, якого підозрюють у зв'язках з Талібаном

Київ • УНН

 • 12486 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Паризька поліція затримала на території міста вихідця з Афганістану, який раніше був запідозрений в приналежності до руху “Талібан” і перебував під наглядом в готелі поблизу від французької столиці. Про це повідомив у вівторок телеканал BFM, уточнивши, що затриманий у Парижі узятий під варту, передає УНН.

Деталі

Раніше ця людина була поміщена під спостереження і містилася з чотирма іншими підозрілими афганцями в одному з готелів в комуні Нуазі-ле-Гран (департамент Сена-Сен-Дені на північ від Парижа). Він був опізнаний в евакуаційному літаку іншими афганцями, які стверджують, що він є талібом.

Афганцям, які знаходяться під наглядом, було заборонено залишати територію департаменту Сена-Сен-Дені. Вони періодично контролювалися поліцейськими, які вранці приходили для перевірки в їхній готель. Даний афганець порушив ці правила проживання під контролем і приїхав до Парижа, де і був затриманий поліцією.

За даними телеканалу, ця людина входить до складу тієї групи талібів, яка взяла в кільце французьке посольство в Кабулі після окупації міста. Телеканал не виключив, що він мав відношення до здійснення операції по евакуації з території посольства великої групи біженців на територію кабульського аеропорту. Також канал висловив припущення, що саме за таку надану Франції допомогу він отримав дозвіл бути евакуйованим в країну.

Довідка

За порушення правил проживання під контролем поліції французький закон передбачає покарання до трьох років в’язниці і штраф в 45 тисяч євро. Затриманому за порушення закону афганцю висилка назад до Афганістану не загрожує, тому що Франція тимчасово припинила такі операції через складну ситуацію в цій країні.

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