ЗМІ: у Парижі затримали афганця, якого підозрюють у зв'язках з Талібаном

Деталі

Раніше ця людина була поміщена під спостереження і містилася з чотирма іншими підозрілими афганцями в одному з готелів в комуні Нуазі-ле-Гран (департамент Сена-Сен-Дені на північ від Парижа). Він був опізнаний в евакуаційному літаку іншими афганцями, які стверджують, що він є талібом.

Афганцям, які знаходяться під наглядом, було заборонено залишати територію департаменту Сена-Сен-Дені. Вони періодично контролювалися поліцейськими, які вранці приходили для перевірки в їхній готель. Даний афганець порушив ці правила проживання під контролем і приїхав до Парижа, де і був затриманий поліцією.

За даними телеканалу, ця людина входить до складу тієї групи талібів, яка взяла в кільце французьке посольство в Кабулі після окупації міста. Телеканал не виключив, що він мав відношення до здійснення операції по евакуації з території посольства великої групи біженців на територію кабульського аеропорту. Також канал висловив припущення, що саме за таку надану Франції допомогу він отримав дозвіл бути евакуйованим в країну.

Довідка

За порушення правил проживання під контролем поліції французький закон передбачає покарання до трьох років в’язниці і штраф в 45 тисяч євро. Затриманому за порушення закону афганцю висилка назад до Афганістану не загрожує, тому що Франція тимчасово припинила такі операції через складну ситуацію в цій країні.