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СМИ: у офицера Бундесвера нашли секретные документы и радиоактивные вещества

Киев • УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Правоохранительные органы Германии обнаружили у офицера Бундесвера Михаэля К. секретные документы, касающиеся КНДР, а также радиоактивные материалы. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel, пишет УНН.

СМИ: у офицера Бундесвера нашли секретные документы и радиоактивные вещества

Детали

По его информации, помимо большого количества оружия, следователи изъяли у военнослужащего Бундесвера в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия опасные радиоактивные вещества и секретные материалы, связанные с КНДР. Вместе с тем указывается, что в прокуратуре Франкфурта-на-Майне подтвердили Spiegel, что речь идет о веществе стронций-90. При этом количество изъятого химического вещества не уточняется.

Таким образом, судебное разбирательство против Михаэля К. было расширено за счет обвинения в “несанкционированном обращении с радиоактивными материалами”. До сих пор его обвиняли в нарушении Закона о внешней торговле и Закона о контроле за военным оружием.

В настоящее время, как пишет издание, существует два досье Федеральной разведывательной службы о ситуации в КНДР. Пока неизвестно, каким образом были получены секретные документы. Отмечается, что во время обысков также была изъята “обширная коммунистическая литература”.

Ранее

По данным Министерства обороны ФРГ, в середине октября следователи обнаружили своего рода оружейный склад в доме Михаэля К. в городе Альденхофен недалеко от Ахена (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). В нем были автоматы Калашникова, противотанковые и зенитные орудия, а также несколько обезвреженных гранат и боеприпасов. Основанием для обысков послужил тот факт, что ранее Михаэль К. собирался отправить в США подозрительную посылку. Во время таможенного досмотра в аэропорту Франкфурта-на-Майне у него обнаружили глушитель от автомата периода Второй Мировой войны.

Михаэль К. является специалистом по обезвреживанию самодельных взрывных устройств в Бундесвере. На данный момент он находится под стражей. Защита подозреваемого пока не может прокомментировать обвинения. Помимо прокуратуры и таможенной службы, расследование ведет военная контрразведка.

Дополнение

В начале года сообщили, что военная контрразведка ФРГ выявила в прошлом году в Бундесвере (вооруженные силы страны) 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма, что на 114 больше, чем годом ранее.

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