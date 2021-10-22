ЗМІ: у офіцера Бундесвера знайшли секретні документи і радіоактивні речовини

Деталі

За його інформацією, крім великої кількості зброї, слідчі вилучили у військовослужбовця Бундесверу у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія небезпечні радіоактивні речовини та секретні матеріали, пов’язані з КНДР. Разом з тим вказується, що в прокуратурі Франкфурта-на-Майні підтвердили Spiegel, що мова йде про речовину стронцій-90. При цьому кількість вилученої хімічної речовини не уточнюється.

Таким чином, судовий розгляд проти Міхаеля К. було розширено за рахунок звинувачення в “несанкціонованому поводженні з радіоактивними матеріалами”. До сих пір його звинувачували в порушенні Закону про зовнішню торгівлю і Закону про контроль за військовою зброєю.

В даний час, як пише видання, існує два досьє Федеральної розвідувальної служби про ситуацію в КНДР. Поки невідомо, яким чином були отримані секретні документи. Зазначається, що під час обшуків також було вилучено “різноманітну комуністичну літературу”.

Раніше

За даними Міністерства оборони ФРН, у середині жовтня слідчі виявили свого роду склад зброї в будинку Міхаеля К. в місті Альденгофен недалеко від Ахена (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія). У ньому були автомати Калашникова, протитанкові і зенітні знаряддя, а також декілька знешкоджених гранат і боєприпасів. Підставою для обшуків послужив той факт, що раніше Міхаель К. збирався відправити у США підозрілу посилку. Під час митного огляду в аеропорту Франкфурта-на-Майні у нього виявили глушник від автомата періоду Другої Світової війни.

Міхаель К. є фахівцем зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв у Бундесвері. На даний момент він перебуває під вартою. Захист підозрюваного поки не може прокоментувати звинувачення. Крім прокуратури і митної служби, розслідування веде військова контррозвідка.

Доповнення

На початку року повідомили, що військова контррозвідка ФРН виявила у минулому році в Бундесвері (збройні сили країни) 477 випадків прояву правого екстремізму і расизму, що на 114 більше, ніж роком раніше.