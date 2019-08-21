СМИ: Трамп может пересмотреть план сокращения помощи иностранным государствам

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 82684 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93649 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127759 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137896 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126482 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128215 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130298 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153150 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151115 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
СМИ: Трамп может пересмотреть план сокращения помощи иностранным государствам

СМИ: Трамп может пересмотреть план сокращения помощи иностранным государствам

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает возможность уменшить усилия, которые могли бы сократить помощь иностранным государствам на миллиарды долларов, и примет решение по этому предложению, которое встречает сильную оппозицию в конгрессе, в течение нескольких дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Чиновники из администрации Трампа заявили, что они пересматривают расходы Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) в контексте использования бюджетного процесса, известного как "аннулирование" (rescission), для сокращения 4,3 миллиарда долларов расходов, которые уже были утверждены сенатом и палатой представителей.

"Мы изучаем это, и смотрим на это по-разному, и мы говорим об этом с республиканцами и демократами", - сказал Трамп.

Он сказал, что "некоторые вещи" можно урезать, а другие - нет.

"Но мы изучаем это, и у нас есть некоторые вещи, которые очень много (изучаются - ред.) на повестке дня. Мы сообщим вам, что дальше, вероятно, раньше, чем через неделю", - сказал Трамп.

Напомним, ранее CNN сообщал, что администрация США заморозила часть выделенных конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.

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