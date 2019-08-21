ЗМІ: Трамп може переглянути план скорочення допомоги іноземним державам

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що розглядає можливість зменшити зусилля, які могли б скоротити допомогу іноземним державам на мільярди доларів, і ухвалить рішення щодо цієї пропозиції, яка зустріла сильну опозицію у конгресі, протягом декількох днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.