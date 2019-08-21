ЗМІ: Трамп може переглянути план скорочення допомоги іноземним державам
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що розглядає можливість зменшити зусилля, які могли б скоротити допомогу іноземним державам на мільярди доларів, і ухвалить рішення щодо цієї пропозиції, яка зустріла сильну опозицію у конгресі, протягом декількох днів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Чиновники з адміністрації Трампа заявили, що вони переглядають витрати Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у контексті використання бюджетного процесу, відомого як "анулювання" (rescission), для скорочення 4,3 мільярда доларів видатків, які вже були затверджені сенатом і палатою представників.
"Ми вивчаємо це, і дивимося на це по-різному, і ми говоримо про це з республіканцями і демократами", - сказав Трамп.
Він сказав, що "деякі речі" можна урізати, а інші - ні.
"Але ми вивчаємо це, і у нас є деякі речі, які дуже багато (вивчаються - ред.) на порядку денному. Ми повідомимо вам, що далі, ймовірно, раніше, ніж через тиждень", - сказав Трамп.
Нагадаємо, раніше CNN повідомляв, що адміністрація США заморозила частину виділених конгресом коштів, призначених для надання допомоги іноземним державам.