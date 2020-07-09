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СМИ: спутниковые снимки говорят о наличии неизвестного ядерного объекта рядом с Пхеньяном

СМИ: спутниковые снимки говорят о наличии неизвестного ядерного объекта рядом с Пхеньяном

Киев  •  УНН

 • 39019 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Телекомпания CNN утверждает, что новые спутниковые снимки свидетельствуют о наличии неизвестного ранее действующего ядерного объекта в окрестностях столицы КНДР. Соответствующий материал CNN опубликовала в среду на своем сайте, ссылаясь на данные экспертов Института международных исследований, действующего при Миддлбери-колледже в штате Вермонт, передает УНН.

Специалисты проанализировали фотографии со спутника, предоставленные им американской компанией Planet Labs. Они пришли к выводу, что в деревне, располагающейся в окрестностях Пхеньяна, находится действующий объект, который может быть связан с ядерной программой КНДР.

CNN приводит слова экспертов, которые обратили внимание на признаки, характерные для других северокорейских ядерных объектов, в том числе наличие охраняемой территории, подземных помещений, а также сооружений, предназначенных для размещения сотрудников предприятия. “Предприятие крайне активно, — приводит телекомпания слова профессора Института международных исследований Джеффри Льюиса, который указал, что работы на объекте не прекращались даже во время переговоров КНДР и США по денуклеаризации Корейского полуострова. — Оно (предприятие) по-прежнему занимается производством ядерного оружия”.

По данным CNN, впервые наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено учеными в 2015 году. Однако до нынешнего момента у них не было подтверждений того, что предприятие как-либо связано с ядерной программой КНДР.

Добавим, Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США.

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