Північна Корея заявила, що не має наміру вести переговори з США

Раніше перший заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі на фоні повідомлень про можливе проведення саміту з США заявила, що Пхеньян не потребує переговорів з американською стороною.

“Деякі егоїстично інтерпретують заяву для друку першого заступника глави МЗС КНДР як „спонукання США діяти“ або якусь вимогу поступок, — йдеться в заяві дипломата. — Ще раз ясно заявляємо: ми не маємо наміру сидіти за одним столом з США”.

Заява Квон Чон Гина адресована силам у Південній Кореї, звідки “весь час лунають гучні голоси, які заявляють про незмінність своїх зусиль в посередництві при переговорах КНДР і США”. При цьому такі дії “тільки псують міжкорейські відносини, приводячи їх в ще гірший стан”, вважає дипломат.

Додамо, КНДР почала установку гучномовців на кордоні з Південною Кореєю.