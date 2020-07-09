ЗМІ: супутникові знімки засвідчують наявність невідомого ядерного об'єкту поруч з Пхеньяном
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Телекомпанія CNN стверджує, що нові супутникові знімки свідчать про наявність невідомого раніше діючого ядерного об’єкту в околицях столиці КНДР. Відповідний матеріал CNN опублікувала в середу на своєму сайті, посилаючись на дані експертів Інституту міжнародних досліджень, що діє при Міддлбері-коледжі в штаті Вермонт, передає УНН.
Фахівці проаналізували фотографії з супутника, надані їм американською компанією Planet Labs. Вони прийшли до висновку, що в селі, що розташовується в околицях Пхеньяна, знаходиться діючий об’єкт, який може бути пов’язаний з ядерною програмою КНДР.
CNN наводить слова експертів, які звернули увагу на ознаки, характерні для інших північнокорейських ядерних об’єктів, в тому числі наявність території, що охороняється, підземних приміщень, а також споруд, призначених для розміщення співробітників підприємства. “Підприємство вкрай активне, — наводить телекомпанія слова професора Інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїса, який вказав, що роботи на об’єкті не припинялися навіть під час переговорів КНДР і США щодо денуклеаризації Корейського півострова. — Воно (підприємство) як і раніше займається виробництвом ядерної зброї”.
За даними CNN, вперше наявність якогось об’єкта в околицях Пхеньяна було встановлено вченими в 2015 році. Однак до нинішнього моменту у них не було підтверджень того, що підприємство як-небудь пов’язано з ядерною програмою КНДР.
Додамо, Північна Корея заявила, що не має наміру вести переговори з США.