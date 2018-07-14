СМИ: Саркози приедет в Москву на финал чемпионата мира

По ее данным, экс-президент не пропустил ни одной трансляции игр французской сборной и решил лично приехать на финал, чтобы поддержать команду.

Напомним, финальный матч чемпионата мира Франция — Хорватия пройдет в воскресенье на стадионе “Лужники”, начало — 18:00 (17:00 по киевскому времени).