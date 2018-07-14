ЗМІ: Саркозі приїде до Москви на фінал чемпіонату світу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Колишній президент Франції Ніколя Саркозі відвідає в неділю фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Москві. Про це з посиланням на джерела в суботу повідомила газета Le Figaro, передає УНН.
За її даними, екс-президент не пропустив жодної трансляції ігор французької збірної і вирішив особисто приїхати на фінал, щоб підтримати команду.
Нагадаємо, фінальний матч чемпіонату світу Франція — Хорватія пройде в неділю на стадіоні “Лужники”, початок — 18:00 (17:00 за київським часом).