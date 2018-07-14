ЗМІ: Саркозі приїде до Москви на фінал чемпіонату світу

За її даними, екс-президент не пропустив жодної трансляції ігор французької збірної і вирішив особисто приїхати на фінал, щоб підтримати команду.

Нагадаємо, фінальний матч чемпіонату світу Франція — Хорватія пройде в неділю на стадіоні “Лужники”, початок — 18:00 (17:00 за київським часом).