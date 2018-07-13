СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве неподалеку аэропорта в Каире

Всех пострадавших госпитализировали. Издание уточняет, что пожар произошел на объекте, принадлежащем компании Heliopolis Chemical Industries.

О взрыве двух резервуаров с топливом в аэропорту Каира стало известно вечером 12 июля. Власти заверили, что инцидент произошел за пределами территории воздушной гавани и не повлиял на взлеты и посадки самолетов. В ликвидации возгорания участвовала 21 пожарная машина. По факту инцидента начато расследование.

Как сообщал УНН, источник Reuters заявило о прекращении всех полетов, однако в правительстве Египта заявили, что взрыв не повлиял на расписание.