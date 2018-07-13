СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве неподалеку аэропорта в Каире
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. При взрыве двух топливных хранилищ у международного аэропорта Каира пострадали 12 человек. Об этом сообщает местное издание Masrawy со ссылкой на источники, передает УНН.
Всех пострадавших госпитализировали. Издание уточняет, что пожар произошел на объекте, принадлежащем компании Heliopolis Chemical Industries.
О взрыве двух резервуаров с топливом в аэропорту Каира стало известно вечером 12 июля. Власти заверили, что инцидент произошел за пределами территории воздушной гавани и не повлиял на взлеты и посадки самолетов. В ликвидации возгорания участвовала 21 пожарная машина. По факту инцидента начато расследование.
Как сообщал УНН, источник Reuters заявило о прекращении всех полетов, однако в правительстве Египта заявили, что взрыв не повлиял на расписание.