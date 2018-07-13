ЗМІ повідомили про 12 постраждалих під час вибуху неподалік аеропорту у Каїрі

Всіх постраждалих госпіталізували. Видання уточнює, що пожежа сталася на об’єкті, що належить компанії Heliopolis Chemical Industries.

Про вибух двох резервуарів з паливом у аеропорту Каїра стало відомо увечері 12 липня. Влада запевнила, що інцидент стався за межами території повітряної гавані і не вплинув на злети і посадки літаків. У ліквідації загоряння брала участь 21 пожежна машина. За фактом інциденту розпочато розслідування.

Як повідомляв УНН, джерело Reuters заявило про припинення всіх польотів, однак в уряді Єгипту заявили, що вибух не вплинув на розклад.