ЗМІ повідомили про 12 постраждалих під час вибуху неподалік аеропорту у Каїрі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час вибуху двох паливних сховищ біля міжнародного аеропорту Каїра постраждали 12 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Masrawy з посиланням на джерела, передає УНН.
Всіх постраждалих госпіталізували. Видання уточнює, що пожежа сталася на об’єкті, що належить компанії Heliopolis Chemical Industries.
Про вибух двох резервуарів з паливом у аеропорту Каїра стало відомо увечері 12 липня. Влада запевнила, що інцидент стався за межами території повітряної гавані і не вплинув на злети і посадки літаків. У ліквідації загоряння брала участь 21 пожежна машина. За фактом інциденту розпочато розслідування.
Як повідомляв УНН, джерело Reuters заявило про припинення всіх польотів, однак в уряді Єгипту заявили, що вибух не вплинув на розклад.