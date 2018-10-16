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СМИ: Полиция возбудила уголовное дело, по которому могут проходить представители компании "Нибулон"

СМИ: Полиция возбудила уголовное дело, по которому могут проходить представители компании "Нибулон"

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по факту ст. 190 УК Украины ("Мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой"), по которой могут проходить представители компании "Нибулон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на 112 канал. 

8-летний спор на 17 миллионов долларов между "Райз" и "Нибулон" из-за непоставки 158 тыс. тонн кукурузы может затянуться еще на долгие годы. Пройдя арбитражные инстанции ГАФТА и Высокого суда Лондона, дело перешло в украинские суды.

В журналистском расследовании "Стопкорра" отмечается: "30 января 2015 года Святошинский райсуд Киева выносит Определение о признании и предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории Украины решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной организации торговли зерном и кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апелляционным судом Киева это Определение райсуда отменяется. Далее – Кассационная инстанция, которая возвращает дело снова в Святошинский районный суд. Вот на этом моменте и начинается самое интересное".

Как утверждают журналисты, заместитель гендиректора "Нибулона" Андрей Васильев обращается 28 декабря 2017 года в Святошинский райсуд за исполнительным листом, о чем подает соответствующее заявление. Но, вопреки установленным законом нормам, без судебных заседаний и даже ведома руководства обычный секретарь суда Святослав Шпакович собственноручно выдает исполнительный лист по делу и подписывает его от имени судьи, срок полномочий которого уже истек к тому времени. В принятии такого исполнительного листа в ДГИС Минюста отказывают. Тогда в тот же день представитель "Нибулона" Андрей Васильев вновь обращается в этот же районный суд, но уже к его голове – Ясельскому А. М., который "не принимая никаких заявлений или дела к производству, не назначая судебное заседание и не рассматривая дело по существу относительно исправления исполнительного листа, мгновенно дает распоряжение о замене исполнительных листов, причем датируя новый все тем же 28 декабря 2017 г."

"На основании таким образом подделанного исполнительного листа отделом принудительного исполнения решений ДГИС Минюста открывается исполнительное производство под № 55583162. По этому факту Главное следственное управление МВД Украины возбуждает уголовное дело и начинает досудебное следствие. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано в ЕРДР под № 12018000000000121 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 УК Украины ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой")", – отмечается в расследовании "Стоп коррупции".

Напомним, что ранее, в июле 2018 года, Кассационный суд постановил взыскать с "Укрзализныци" в пользу "Нибулона" 120,28 миллиона гривен ущерба, причиненного компании в 2012-2014 годах в результате неправомерно установленного все того же, как и в деле "Райза", азаровского "экспортного тарифа" на перевозку зерновых грузов.

Еще ранее, 16 октября 2015 года, находясь с рабочим визитом на судостроительно-судоремонтом заводе "Нибулон" в Николаеве, президент Украины Петр Порошенко заявил: "Возрождение Украины и ее экономики начнется с таких компаний, как сельхозпредприятие "Нибулон", а благодаря таким людям, как ее генеральный директор, Герой Украины Алексей Вадатурский, страна сможет вырваться в Европу, восстановить производство, машиностроение и промышленность".

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