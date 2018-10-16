ЗМІ: Поліція порушила кримінальну справу, в якій можуть проходити представники компанії "Нібулон"

8-річний спір на 17 мільйонів доларів між "Райз" та "Нібулон" за непоставку 158 тис. тонн кукурудзи може затягнутися ще на довгі роки. Пройшовши арбітражні інстанції ГАФТА та Високого суду Лондону, справа перейшла до українських судів.

У журналістському розслідуванні "Стопкору" зазначається: "30 січня 2015 року Святошинський райсуд Києва виносить Ухвалу про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення апеляційної колегії арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апеляційним судом Києва ця Ухвала райсуду скасовується. Далі – Касаційна інстанція, яка повертає справу знову до Святошинського районного суду. Ось на цьому моменті і починається найцікавіше".

Як стверджують журналісти, заступник гендиректора "Нібулону" Андрій Васильєв звертається 28 грудня 2017 року до Святошинського райсуду за виконавчим листом, про що подає відповідну заяву. Але, всупереч встановленим законом нормам, без жодних судових засідань та навіть відома керівництва звичайний секретар суду Святослав Шпакович власноруч видає виконавчий лист у справі і підписує його від імені судді, термін повноважень якого вже сплинув на той час. У прийнятті такого виконавчого листа в ДДВС Мін'юсту відмовляють. Тоді того ж дня представник "Нібулону" Андрій Васильєв знову звертається до цього ж районного суду, але вже до його голови – Ясельського А. М., який "не приймаючи жодних заяв або справи до провадження, не призначаючи судового засідання і не розглядаючи справи по суті щодо виправлення виконавчого листа, миттєво надає розпорядження про заміну виконавчих листів, причому датуючи новий все тим же 28 грудня 2017 р."

"На підставі таким чином підробленого виконавчого листа відділом примусового виконання рішень ДДВС Мін'юсту відкривається виконавче провадження за № 55583162. За фактом цього дійства Головне слідче управління МВС України порушує кримінальну справу і починає досудове слідство. Відповідне кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 12018000000000121 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 15 КК України ("Замах на злочин") та ч. 4 ст. 190 КК України ("Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою")", – зазначається в розслідуванні "Стоп корупції".

Нагадаємо, що раніше, в липні 2018 року Касаційний суд постановив стягнути з "Укрзалізниці" на користь "Нібулону" 120,28 мільйона гривень шкоди, заподіяної компанії в 2012-2014 роках унаслідок неправомірно встановленого все того ж, як і у справі "Райзу", азаровського "експортного тарифу" на перевезення зернових вантажів.

Ще раніше, 16 жовтня 2015 року, перебуваючи з робочим візитом на суднобудівельно-судноремонтому заводі "Нібулон" у Миколаєві, президент України Петро Порошенко заявив: "Відродження України та її економіки почнеться з таких компаній, як сільгосппідприємство "Нібулон", а завдяки таким людям, як її генеральний директор, Герой України Олексій Вадатурський, країна зможе вирватися в Європу, відновити виробництво, машинобудування та промисловість".