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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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СМИ: во время акции протеста в Бухаресте пострадали 440 человек

Киев • УНН

 • 11029 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. 440 участникам антиправительственной манифестации в Бухаресте, в том числе 24 жандармам, была оказана медицинская помощь, 65 человек были доставлены в больницу. Об этом сообщило агентство Agerpres, информирует УНН.

СМИ: во время акции протеста в Бухаресте пострадали 440 человек

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом “Диаспора дома!” были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, а также проведения досрочных выборов (то есть, ликвидации нынешнего парламентского большинства).

“Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство”, — указывалось в тексте, размещенном организаторами в Facebook. “Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность”.

До сих пор, по различным данным, от 3 до 5 млн румын выехали на заработки за границу, главным образом, в западноевропейские страны. Многие из них утверждают, что покинули Румынию из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. Здесь считается, что живущие и работающие за рубежом румыны — это в основном электорат правой оппозиции. Так, на президентских выборах 2014 года Клаус Йоханнис одержал неожиданную победу, благодаря голосам диаспоры.

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