СМИ: во время акции протеста в Бухаресте пострадали 440 человек

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом “Диаспора дома!” были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, а также проведения досрочных выборов (то есть, ликвидации нынешнего парламентского большинства).

“Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство”, — указывалось в тексте, размещенном организаторами в Facebook. “Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность”.

До сих пор, по различным данным, от 3 до 5 млн румын выехали на заработки за границу, главным образом, в западноевропейские страны. Многие из них утверждают, что покинули Румынию из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. Здесь считается, что живущие и работающие за рубежом румыны — это в основном электорат правой оппозиции. Так, на президентских выборах 2014 года Клаус Йоханнис одержал неожиданную победу, благодаря голосам диаспоры.