ЗМІ: під час акції протесту в Бухаресті постраждали 440 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. 440 учасникам антиурядової маніфестації в Бухаресті, в тому числі 24 жандармам, була надана медична допомога, 65 осіб були доставлені в лікарню. Про це повідомило агентство Agerpres, інформує УНН.
Ініціаторами антиурядової акції протесту під гаслом “Діаспора вдома!” були румуни, які живуть і працюють за кордоном. Вони вимагають відставки лівоцентристського уряду в складі Соціал-демократичної партії (СДП) і Альянсу лібералів і демократів, а також проведення дострокових виборів (тобто, ліквідації нинішньої парламентської більшості).
“Ми прийдемо, щоб боротися проти корупції та за правову державу”, — вказувалося в тексті, розміщеному організаторами в Facebook. “Ми боремося за те, щоб демократія залишилася в Румунії. Ми не дозволимо, щоб в Румунії перемогли несправедливість, злодійство і некомпетентність”.
До сих пір, за різними даними, від 3 до 5 млн румунів виїхали на заробітки за кордон, головним чином, в західноєвропейські країни. Багато з них стверджують, що покинули Румунію через корупцію, низькі зарплати і відсутність перспектив. Тут вважається, що румуни, які живуть і працюють за кордоном — це в основному електорат правої опозиції. Так, на президентських виборах 2014 року Клаус Йоханніс здобув несподівану перемогу, завдяки голосам діаспори.