СМИ опубликовали запись разговора похитителя самолета в Сиэтле с диспетчером

Из записи следует, что пилот заявил, что заправил самолет, но в какой-то момент начал переживать, что ему не хватит топлива.

“— Я снизился до 2,1 тысячи футов (640 метров). Я начинал с 30 или около того. Я не знаю, сколько сгорело во время взлёта, но топливо сгорело чуть быстрее, чем я ожидал.

— Справа от тебя на расстоянии мили (около 1,6 километра) есть взлётно-посадочная полоса. Это (военный аэропорт базы Льюис-МакКорд).

— О, эти ребята грубо обойдутся со мной, если я попытаюсь там приземлиться. Я думаю, там что-то пойдёт не так из-за меня, и я не хотел бы этого. Возможно, у них есть перехватчики.

— У них нет ничего подобного. Мы просто хотим найти тебе место для безопасного приземления.

— Я пока не готов приземляться. Но, боже мой, мне надо перестать смотреть на показатели топлива, потому что оно быстро кончается.

— Ты можешь начать поворот налево, чтобы приземлиться в аэропорту Сиэтла, пожалуйста?

— Наверное, мне грозит пожизненный срок за такое. Надеюсь что да, для такого парня, как я.

— Ох, Ричард. Мы не будем думать и переживать из-за этого. Не мог бы ты начать поворачивать налево, пожалуйста?

(...)

— У меня есть много людей, которые заботятся обо мне. Они расстроятся, когда узнают, что я сделал. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Просто сломанный человек, думаю, крыша поехала. Я не знал этого раньше.

(...)

— Мне кажется, один из моих моторов отключается или вроде того.

— Окей, Рич. Если ты можешь, держи самолёт над водой. Веди самолёт аккуратно и низко”, — указано в предоставленой журналистам записи.

Как сообщал УНН, сотрудник аэропорта Сиэтла, который угнал самолет — прошел все проверки безопасности.