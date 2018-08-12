ЗМІ опублікували запис розмови викрадача літака в Сіетлі з диспетчером
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Американська газета The Seattle Times опублікувала аудіозапис переговорів викрадача літака з аеропорту Сіетла з диспетчером. Диспетчер звертався до пілота на ім’я Річ або Річард, інформує УНН з посиланням на відповідну публікацію видання.
Із запису випливає, що пілот заявив, що заправив літак, але в якийсь момент почав переживати, що йому не вистачить палива.
“- Я знизився до 2,1 тисячі футів (640 метрів). Я починав з 30 або близько того. Я не знаю, скільки згоріло під час зльоту, але паливо згоріло трохи швидше, ніж я очікував.
— Праворуч від тебе на відстані милі (близько 1,6 кілометра) є злітно-посадкова смуга. Це (військовий аеропорт бази Льюїс-Маккорд).
— О, ці хлопці грубо обійдуться зі мною, якщо я спробую там приземлитися. Я думаю, там щось піде не так через мене, і я не хотів би цього. Можливо, у них є перехоплювачі.
— У них немає нічого подібного. Ми просто хочемо знайти тобі місце для безпечного приземлення.
— Я поки не готовий приземлятися. Але, боже мій, мені треба перестати дивитися на показники палива, тому що воно швидко закінчується.
— Ти можеш почати поворот наліво, щоб приземлитися в аеропорту Сіетла, будь ласка?
— Напевно, мені загрожує довічний термін за таке. Сподіваюся що так, для такого хлопця, як я.
— Ох, Річард. Ми не будемо думати і переживати через це. Чи не міг би ти почати повертати наліво, будь ласка?
(...)
— У мене є багато людей, які піклуються про мене. Вони турбуватимуться, коли дізнаються, що я зробив. Я б хотів вибачитися перед кожним з них. Просто зламана людина, думаю, дах поїхав. Я не знав цього раніше.
(...)
— Мені здається, один з моїх моторів відключається або на зразок того.
— Окей, Річ. Якщо ти можеш, тримай літак над водою. Веди літак акуратно і низько”, — вказано у наданому журналістам записі.
Як повідомляв УНН, співробітник аеропорту Сіетла, який викрав літак — пройшов всі перевірки безпеки.