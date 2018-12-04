СМИ опубликовали видео штурма полицейскими Триумфальной арки в Париже во время беспорядков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Франции две недели продолжаются протесты из-за повышения цен на топливо, беспорядки считаются самыми большими за последние 50 лет, среди пострадавших локаций есть и знаковые туристические места французской столицы. Местное издание Le Parisien опубликовало видео штурма правоохранителями территории Триумфальной арки в Париже, снятое со шлема одного из спецназовцев, информирует УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
В Париже протестующие строили баррикады на Елисейских полях, громили магазины, сжигали покрышки и автомобили, ломали дорожные знаки и бросали в полицейских камни. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и водометы. Во время акции 1 декабря получила повреждения Триумфальная арка, внутри которой разгромили музей, разбили и разрисовали несколько статуй. Кроме того, на монументе появились надписи “Макрон должен уйти” и “„Желтые жилеты“ победят”. На следующий день монумент посетил президент Франции.
Как отметил 1 декабря в соцсети Twitter глава Центра национальных монументов (ЦНМ) Франции Филипп Белаваль: “Триумфальная арка завтра будет закрыта для публики. ЦНМ постарается открыть монумент снова как можно скорее”.
Акции “желтых жилетов” обернулись потерями для бизнеса. Владельцы магазинов и ресторанов, попавших под блокаду протестующих или оказавшихся в зоне беспорядков, заявили о спаде продаж на 20-70%. Особенно сильно пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разгромили и разграбили.