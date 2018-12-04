СМИ опубликовали видео штурма полицейскими Триумфальной арки в Париже во время беспорядков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90524 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104686 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139917 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137443 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132804 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126650 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СМИ опубликовали видео штурма полицейскими Триумфальной арки в Париже во время беспорядков

Киев  •  УНН

 • 13836 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Во Франции две недели продолжаются протесты из-за повышения цен на топливо, беспорядки считаются самыми большими за последние 50 лет, среди пострадавших локаций есть и знаковые туристические места французской столицы. Местное издание Le Parisien опубликовало видео штурма правоохранителями территории Триумфальной арки в Париже, снятое со шлема одного из спецназовцев, информирует УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

В Париже протестующие строили баррикады на Елисейских полях, громили магазины, сжигали покрышки и автомобили, ломали дорожные знаки и бросали в полицейских камни. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и водометы. Во время акции 1 декабря получила повреждения Триумфальная арка, внутри которой разгромили музей, разбили и разрисовали несколько статуй. Кроме того, на монументе появились надписи “Макрон должен уйти” и “„Желтые жилеты“ победят”. На следующий день монумент посетил президент Франции.

Как отметил 1 декабря в соцсети Twitter глава Центра национальных монументов (ЦНМ) Франции Филипп Белаваль: “Триумфальная арка завтра будет закрыта для публики. ЦНМ постарается открыть монумент снова как можно скорее”.

Акции “желтых жилетов” обернулись потерями для бизнеса. Владельцы магазинов и ресторанов, попавших под блокаду протестующих или оказавшихся в зоне беспорядков, заявили о спаде продаж на 20-70%. Особенно сильно пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разгромили и разграбили.

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