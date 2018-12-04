СМИ опубликовали видео штурма полицейскими Триумфальной арки в Париже во время беспорядков

В Париже протестующие строили баррикады на Елисейских полях, громили магазины, сжигали покрышки и автомобили, ломали дорожные знаки и бросали в полицейских камни. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и водометы. Во время акции 1 декабря получила повреждения Триумфальная арка, внутри которой разгромили музей, разбили и разрисовали несколько статуй. Кроме того, на монументе появились надписи “Макрон должен уйти” и “„Желтые жилеты“ победят”. На следующий день монумент посетил президент Франции.

Как отметил 1 декабря в соцсети Twitter глава Центра национальных монументов (ЦНМ) Франции Филипп Белаваль: “Триумфальная арка завтра будет закрыта для публики. ЦНМ постарается открыть монумент снова как можно скорее”.

Акции “желтых жилетов” обернулись потерями для бизнеса. Владельцы магазинов и ресторанов, попавших под блокаду протестующих или оказавшихся в зоне беспорядков, заявили о спаде продаж на 20-70%. Особенно сильно пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разгромили и разграбили.