ЗМІ опублікували відео штурму поліцейськими Тріумфальної арки у Парижі під час заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Франції два тижні тривають протести через підвищення цін на паливо, заворушення вважаються найбільшими за останні 50 років, серед постраждалих локацій є й знакові туристичні місця французької столиці. Місцеве видання Le Parisien опублікувало відео штурму правоохоронцями території Тріумфальної арки у Парижі, зняте з шолому одного з спецпризначенців, інформує УНН з посиланням на відповідну публікацію.
У Парижі протестуючі будували барикади на Єлисейських полях, громили магазини, спалювали покришки і автомобілі, ламали дорожні знаки і кидали в поліцейських каміння. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети. Під час акції 1 грудня отримала пошкодження Тріумфальна арка, всередині якої розгромили музей, розбили і розмалювали декілька статуй. Крім того, на монументі з’явилися написи “Макрон повинен піти” і “„Жовті жилети“ переможуть”. На наступний день монумент відвідав президент Франції.
Як зазначив 1 грудня у соцмережі Twitter глава Центру національних монументів (ЦНМ) Франції Філіп Белаваль: “Тріумфальна арка завтра буде закрита для публіки. ЦНМ постарається відкрити монумент знову якомога швидше”.
Акції “жовтих жилетів” обернулися втратами для бізнесу. Власники магазинів і ресторанів, які потрапили під блокаду протестуючих або опинилися в зоні заворушень, заявили про спад продажів на 20-70%. Особливо сильно постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розгромили і розграбували.