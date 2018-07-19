СМИ обнародовали рейтинг телефонных разговоров Трампа и Путина с иностранными лидерами

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41598 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103188 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125127 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153511 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141232 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181492 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"

9 марта, 16:53 • 28315 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

9 марта, 17:15 • 32099 просмотра
Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

Израиль отключает электроэнергию в Газе: новый поворот в переговорах с ХАМАС

9 марта, 18:15 • 16312 просмотра
Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

9 марта, 19:16 • 15540 просмотра
Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

Несмотря на несогласие с политикой США в отношении Киева: Маск пообещал никогда не отключать Starlink для Украины

9 марта, 19:33 • 19474 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 146867 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 181492 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 189288 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199793 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 169425 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107826 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 112062 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113950 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 113204 просмотра
Актуальное
СМИ обнародовали рейтинг телефонных разговоров Трампа и Путина с иностранными лидерами

СМИ обнародовали рейтинг телефонных разговоров Трампа и Путина с иностранными лидерами

Киев  •  УНН

 • 8732 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. После первого официального саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, издание Reuters составило рейтинг того, с какими иностранными лидерами оба лидера общались чаще всего с января 2017 года, передает УНН со ссылкой на соответствующий рейтинг.

Так, сообщается, что, поскольку Трамп занимал должность в январе 2017 года, он имел более 200 телефонных разговоров с более чем 40 иностранными лидерами состоянию на 6 июля 2018 года.

Больше телефонных разговоров Трамп имел с президентом Франции Эммануэлем Макроном (25 звонков) и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй (22 звонки).

Далее в рейтинге идут в соответствии премьер-министр Японии Синдзо Абэ (16 звонков), президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (15 звонков), Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (13 звонков), канцлер Германии Ангела Меркель (11 звонков ), премьер Канады Джастин Трюдо (11 звонков) и Председатель КНР Си Цзиньпин (9 звонков).

На последнем месте расположились Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси, турецкий президент Тайип Эрдоган, а также эмир Катара - Тамим бин Хамад Аль Тани - у них по 8 звонков. На том же уровне и президент Путин.

За тот же период президент РФ имел 190 телефонных звонков с 50 иностранными лидерами. Список возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган (28 звонков), после него - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (17 звонков), а также Эммануэль Макрона (15 звонков).

Дальше - Ангела Меркель (13 звонков), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (11 звонков), Трамп (8 звонков) и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев (7 звонков).

По 6 звонков Путин провел с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и главой Ирана Хассаном Рохани. В конце рейтинга лидеры, имевшие с Путиным 5 телефонных разговоров за год - эль-Сиси, Салам, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Первый официальный телефонный разговор между Трампом и Путиным был приветствием от российского президента после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Вызов длился примерно один час.

Как сообщал УНН, Порошенко заявил, что за последние полтора месяца дважды звонил президенту Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы