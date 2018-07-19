СМИ обнародовали рейтинг телефонных разговоров Трампа и Путина с иностранными лидерами

Так, сообщается, что, поскольку Трамп занимал должность в январе 2017 года, он имел более 200 телефонных разговоров с более чем 40 иностранными лидерами состоянию на 6 июля 2018 года.



Больше телефонных разговоров Трамп имел с президентом Франции Эммануэлем Макроном (25 звонков) и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй (22 звонки).



Далее в рейтинге идут в соответствии премьер-министр Японии Синдзо Абэ (16 звонков), президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин (15 звонков), Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (13 звонков), канцлер Германии Ангела Меркель (11 звонков ), премьер Канады Джастин Трюдо (11 звонков) и Председатель КНР Си Цзиньпин (9 звонков).



На последнем месте расположились Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси, турецкий президент Тайип Эрдоган, а также эмир Катара - Тамим бин Хамад Аль Тани - у них по 8 звонков. На том же уровне и президент Путин.



За тот же период президент РФ имел 190 телефонных звонков с 50 иностранными лидерами. Список возглавляет президент Турции Тайип Эрдоган (28 звонков), после него - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (17 звонков), а также Эммануэль Макрона (15 звонков).



Дальше - Ангела Меркель (13 звонков), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (11 звонков), Трамп (8 звонков) и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев (7 звонков).



По 6 звонков Путин провел с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и главой Ирана Хассаном Рохани. В конце рейтинга лидеры, имевшие с Путиным 5 телефонных разговоров за год - эль-Сиси, Салам, а также Президент Украины Петр Порошенко.



Первый официальный телефонный разговор между Трампом и Путиным был приветствием от российского президента после инаугурации Трампа в январе 2017 года. Вызов длился примерно один час.



Как сообщал УНН, Порошенко заявил, что за последние полтора месяца дважды звонил президенту Российской Федерации.



