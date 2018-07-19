ЗМІ оприлюднили рейтинг телефонних розмов Трампа і Путіна з іноземними лідерами

Так, повідомляється, що, оскільки Трамп обіймав посаду в січні 2017 року, він мав понад 200 телефонних розмов з більш ніж 40 іноземними лідерами станом на 6 липня 2018 року.



Найбільше телефонних розмов Трамп мав з президентом Франції Еммануелем Макроном (25 дзвінків) та прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей (22 дзвінки).



Далі у рейтингу йдуть відповідно прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (16 дзвінків), президент Південної Кореї Мун Чже Ін (15 дзвінків), Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд (13 дзвінків), канцлер Німеччини Ангела Меркель (11 дзвінків), прем'єр Канади Джастін Трюдо (11 дзвінків) та Голова КНР Сі Цзіньпін (9 дзвінків).



На останньому місці розташувались Президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, турецький президент Таїп Ердоган, а також емір катару - Тамім бін Хамад Аль Тані – у них по 8 дзвінків. На тому ж рівні і президент Путін.



За той же період президент РФ мав 190 телефонних дзвінків з 50 іноземними лідерами. Список очолює президент Туреччини Тайіп Ердоган (28 дзвінків), після нього - президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (17 дзвінків), а також Еммануель Макрон (15 дзвінків).



Далі – Ангела Меркель (13 дзвінків), прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (11 дзвінків), Трамп (8 дзвінків)і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв (7 дзвінків).



По 6 дзвінків Путін провів з президентом Туркменістану Гурбангулі Бердімухамедовим і главою Ірану Хассаном Рохані. В кінці рейтингу лідери, що мали з Путіним 5 телефонних розмов за рік - ель-Сісі, Салам, а також Президент України Петро Порошенко.



Перша офіційна телефонна розмова між Трампом та Путіним була привітанням від російського президента після інавгурації Трампа в січні 2017 року. Виклик тривав приблизно одну годину.



Як повідомляв УНН, Порошенко заявив, що за останні півтора місяця двічі дзвонив президенту Російської Федерації.



