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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 10791 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100171 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115559 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136237 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142604 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 180251 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156347 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142990 просмотра

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СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака

СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака

Киев  •  УНН

 • 52593 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Американский рэпер Keefe D (Кит Дэвис) заявил, что известного рэпера Тупака Шакура застрелил его племянник, Орландо Андерсон, передает Daily Mail со ссылкой на серию документального сериала Netflix, посвященную расследованию преступления, передает УНН.

Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. “За мной гонялись в течение 20 лет. Я решил обо всем рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда”, - цитирует издание Дэвиса.

Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом — его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур. В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжающего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. “Выстрел был сделан из заднего сиденья”, — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона как стрелявшего.

Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.

Как сообщал УНН, в Торонто застрелили рэпера Smoke Dawg.

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