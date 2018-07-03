СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака

Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. “За мной гонялись в течение 20 лет. Я решил обо всем рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда”, - цитирует издание Дэвиса.

Однако, по версии Sky News, Дэвис заявил, что в день убийства находился в одной машине с преступником. За рулем автомобиля сидел Терренс Браун, за ним Деандре Смит, а за самим Дэвисом — его племянник Орландо Андерсон. Люди в машине были членами уличной банды Crips, которая конфликтовала с группировкой Bloods, членом которой был Шакур. В какой-то момент они услышали, как женщины на улице выкрикивают имя Тупака и заметили, как тот высунулся из проезжающего мимо автомобиля. После чего, по словам Дэвиса, с заднего сиденья в него несколько раз выстрелили. “Выстрел был сделан из заднего сиденья”, — цитирует телеканал Дэвиса. Однако, говорится в материале, в показаниях полиции Дэвис ранее называл Андресона как стрелявшего.

Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.

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