ЗМІ назвали ім'я вбивці репера Тупака

Раніше Девіс відмовлявся назвати ім’я злочинця, але тепер зважився вказати на свого племінника, який загинув в 1998 році. “За мною ганялися протягом 20 років. Я вирішив про все розповісти, так як у мене рак. Мені більше нема чого втрачати. Все, що мене хвилює, — правда”, — цитує видання Девіса.

Однак, за версією Sky News, Девіс заявив, що в день вбивства перебував в одній машині зі злочинцем. За кермом автомобіля сидів Терренс Браун, за ним Деандре Сміт, а за самим Девісом — його племінник Орландо Андерсон. Люди в машині були членами вуличної банди Crips, яка конфліктувала з угрупованням Bloods, членом якої був Шакур. У якийсь момент вони почули, як жінки на вулиці викрикують ім’я Тупака і помітили, як той висунувся з проїжджаючого повз автомобіля. Після чого, за словами Девіса, з заднього сидіння в нього кілька разів вистрілили. “Постріл був зроблений з заднього сидіння”, — цитує телеканал Девіса. Однак, говориться в матеріалі, в показаннях поліції Девіс раніше називав Андресона як того, хто стріляв.

Тупака вбили в ніч на 7 вересня 1996 року, коли він повертався з боксерського поєдинку між Майком Тайсоном і Брюсом Селдоном. У 2016 році газета Los Angeles Times опублікувала розслідування, в якому назвала Андерсона відповідальним за інцидент, заявивши, що він отримав за вбивство гроші.

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