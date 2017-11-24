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СМИ: на счетах главы АМКУ в российском банке находилось более 16 млн грн

СМИ: на счетах главы АМКУ в российском банке находилось более 16 млн грн

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В 2016 году на двух депозитных счетах главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в ПАО "Альфа-Банк" суммарно находилось более 16,5 миллионов гривен, передает УНН со ссылкой на NewsOne.

Как сообщается, на одном из счетов было размещено 432 640 долларов США, на другом счете - 5 014 956 гривен.

Кроме того, на имя жены Юрия Терентьева - Ольги Луговой - в ПАО "Альфа-банк" в 2016 году было также открыто два депозитных счета. На валютном счете супруга чиновника хранила 459 858 долларов США, на гривневом - 145 578 гривен.
По подсчетам издания, в 2016 году семья главы АМКУ хранила в Альфа-Банке около 29 миллионов гривен. В качестве процентов по размещенным вкладам, согласно декларации, Ю.Терентьев получил в 2016 году 2 009 115 гривен, его жена - 184 963 гривны.

Также отмечается, что процентная ставка, под которую были размещены средства Юрия Терентьева, превышает максимальные ставки, указанные на официальном сайте Альфа-Банка. Так, максимальная ставка по долларовым депозитам "Альфа-Банка" составляет 5,25%. Максимальный доход по валютному вкладу Юрия Терентьева мог бы составить 22,7 тысячи долларов, или около 604 тысяч гривен, пишет СМИ.

В свою очередь максимальная ставка по гривневым депозитам Альфа-Банка равна 12%. Доход по гривневому депозиту главы АМКУ должен был составить 601,8 тысячи гривен. Соответственно, общая сумма дохода по депозитам должна была быть равна 1,205 миллиона гривен, что более чем на 800 тысяч гривен меньше задекларированного Терентьевым дохода.

В текущем году, по данным СМИ, Терентьев дважды вносил изменения в свою декларацию - 10 января и 17 ноября. В обоих случаях изменения касались получения доходов от депозитов в Альфа-Банке. Так, 10 января глава АМКУ задекларировал получение 1,854 миллиона гривен, 17 ноября - 681,5 тысячи гривен.

Таким образом, общая сумма дохода по депозитам в Альфа-Банке главы АМКУ за десять с половиной месяцев 2017 года составила 2,53 миллиона гривен. Как отмечается, в сентябре 2016 года АМКУ разрешил холдинговой компании Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH), которая опосредованно владеет Альфа-Банком, приобрести 100% акций ПАО "Укрсоцбанк".

Владельцами ABH Holdings S.A. являются российские предприниматели: близкий к Кремлю миллиардер Михаил Фридман - 36,47%, Герман Хан - 23,27%, Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов - 4,08%, а также The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.

Украинские Национальные Новости

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