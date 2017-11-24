ЗМІ: на рахунках голови АМКУ в російському банку було більше 16 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У 2016 році на двох депозитних рахунках глави Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва в ПАТ "Альфа-Банк" сумарно було понад 16,5 мільйонів гривень, передає УНН з посиланням на NewsOne.
Як повідомляється, на одному з рахунків було розміщено 432 640 доларів США, на іншому рахунку - 5 014 956 гривень.
Крім того, на ім'я дружини Юрія Терентьєва - Ольги Лугової - у ПАТ "Альфа-банк" у 2016 році було також відкрито два депозитних рахунки. На валютному рахунку дружина чиновника зберігала 459 858 доларів США, на гривневому - 145 578 гривень.
За підрахунками видання, в 2016 році родина глави АМКУ зберігала в Альфа-Банку близько 29 мільйонів гривень. Як відсотки за розміщеними вкладами, згідно з декларацією, Ю.Терентьев отримав в 2016 році 2 009 115 гривень, його дружина - 184 963 гривні.
Також наголошується, що процентна ставка, під яку були розміщені кошти Юрія Терентьєва, перевищує максимальні ставки, зазначені на офіційному сайті Альфа-Банку. Так, максимальна ставка за доларовими депозитами "Альфа-Банку" становить 5,25%. Максимальний дохід за валютним вкладом Юрія Терентьєва міг би становити 22,7 тисячі доларів, або близько 604 тисяч гривень, пише ЗМІ.
У свою чергу максимальна ставка за гривневими депозитами Альфа-Банку дорівнює 12%. Дохід за гривневим депозитом глави АМКУ повинен був сягнути 601,8 тисячі гривень. Відповідно, загальна сума доходу за депозитами повинна була дорівнювати 1,205 мільйона гривень, що більш ніж на 800 тисяч гривень менше задекларованого Терентьєва доходу.
У поточному році, за даними ЗМІ, Терентьєв двічі вносив зміни в свою декларацію - 10 січня і 17 листопада. В обох випадках зміни стосувалися отримання доходів від депозитів в Альфа-Банку. Так, 10 січня глава АМКУ задекларував отримання 1,854 мільйона гривень, 17 листопада - 681,5 тисячі гривень.
Таким чином, загальна сума доходу за депозитами в Альфа-Банку глави АМКУ за десять з половиною місяців 2017 року становила 2,53 мільйона гривень. Як зазначається, у вересні 2016 року АМКУ дозволив холдингової компанії Альфа-Груп ABH Holdings SA (ABHH), яка опосередковано володіє Альфа-Банком, придбати 100% акцій ПАТ "Укрсоцбанк".
Власниками ABH Holdings SA є російські підприємці: близький до Кремля мільярдер Михайло Фрідман - 36,47%, Герман Хан - 23,27%, Олексій Кузмичов - 18,12%, Петро Авен -13,76%, Андрій Косогов - 4,08 %, а також The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.