СМИ: Мэй планирует выслать из Британии российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

"Премьер-министр Тереза ​​Мэй объявляет о высылке российских дипломатов в рамках ряда мероприятий в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Евросовета Д.Туск готов поставить "дело Скрипаля" на рассмотрение Совета ЕС.