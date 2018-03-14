СМИ: Мэй планирует выслать из Британии российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Великобритания планирует выслать из страны российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, передает УНН.
"Премьер-министр Тереза Мэй объявляет о высылке российских дипломатов в рамках ряда мероприятий в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона", - говорится в сообщении.
Напомним, председатель Евросовета Д.Туск готов поставить "дело Скрипаля" на рассмотрение Совета ЕС.