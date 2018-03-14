ЗМІ: Мей планує вислати з Британії російських дипломатів через "справу Скрипаля"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія планує вислати з країни російських дипломатів у зв’язку зі справою щодо отруєння екс-полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на джерело, передає УНН.
"Прем'єр-міністр Тереза Мей оголошує про вислання російських дипломатів у рамках низки заходів у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова Євроради Д.Туск готовий поставити "справу Скрипаля" на розгляд Ради ЄС.