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ЗМІ: Мей планує вислати з Британії російських дипломатів через "справу Скрипаля"

ЗМІ: Мей планує вислати з Британії російських дипломатів через "справу Скрипаля"

Київ • УНН

 • 8524 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія планує вислати з країни російських дипломатів у зв’язку зі справою щодо отруєння екс-полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на джерело, передає УНН.

"Прем'єр-міністр Тереза Мей оголошує про вислання російських дипломатів у рамках низки заходів у зв'язку з отруєнням нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова Євроради Д.Туск готовий поставити "справу Скрипаля" на розгляд Ради ЄС.

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