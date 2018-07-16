СМИ: Лондон считает, что Скрипалей могли отравить сотрудники военной разведки РФ

“Как сообщили на условиях анонимности знакомые с ходом расследования британский и американский чиновники, а также бывший американский чиновник, британские следователи считают, что отравление 4 марта Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, скорее всего, было осуществлено действующими или бывшими агентами службы, именуемой ГРУ”, — говорится в публикации.

“По словам бывшего американского чиновника, британские официальные лица сейчас все ближе к тому, чтобы установить личности тех, кто, по их мнению, провел операцию, — утверждает издание. — В то же время следователи не исключают, что ответственным за то, что произошло может быть другая российская разведывательная служба или ее частное подразделение”.

В материале говорится, что перед высылкой российских дипломатов из нескольких стран в марте Лондон ознакомил власти других государств с якобы имеющимися у него данными. В частности, “со свидетельствами того, что специалисты по операциям в киберпространстве ГРУ взломали почтовые ящики дочери Скрипаля в 2013 году”.

Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Женщина умерла 8 июля, человек жив. Рассматривается версия, что они могли пострадать от одного и того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ученые проверяют, отравились женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой “Новичка”, которой отравились Скрипали.