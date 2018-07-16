ЗМІ: Лондон вважає, що Скрипалів могли отруїти співробітники військової розвідки РФ

“Як повідомили на умовах анонімності знайомі з ходом розслідування британський і американський чиновники, а також колишній американський чиновник, британські слідчі вважають, що отруєння 4 березня Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, найімовірніше, було здійснено діючими або колишніми агентами служби, іменованої ГРУ”, — йдеться в публікації.

“За словами колишнього американського чиновника, британські офіційні особи зараз все ближче до того, щоб встановити особи тих, хто, на їхню думку, провів операцію, — стверджує видання. — У той же час слідчі не виключають, що відповідальною за те, що сталося може бути інша російська розвідувальна служба або її приватний підрозділ”.

У матеріалі йдеться, що перед висилкою російських дипломатів зі декількох країн у березні Лондон ознайомив влади інших держав із нібито наявними у нього даними. Зокрема, “зі свідченнями того, що фахівці за операціями у кіберпросторі ГРУ зламали поштові скриньки дочки Скрипаля в 2013 році”.

Нагадаємо, в Еймсбері в кінці червня були виявлені двоє людей з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня, чоловік живий. Розглядається версія, що вони могли постраждати від однієї і тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.

Вчені перевіряють, чи отруїлися жінка і чоловік в Еймсбері однієї і тією ж групою “Новачка”, якою отруїлися Скрипалі.