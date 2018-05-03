СМИ: КНДР начала демонтаж кабелей из тоннелей на полигоне Пхунгери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Военные КНДР начали демонтаж кабелей из тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто, что является первым шагом подготовки к его закрытию. Об этом сообщает в четверг южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на данные разведки, передает УНН.
В воскресенье пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чан объявил, что власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля. Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.
Как сообщал УНН, японские СМИ узнали, что КНДР накануне саммита с участием лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа выразила готовность пойти на полную денуклеаризацию на условиях, которые выдвинут США.