СМИ: КНДР начала демонтаж кабелей из тоннелей на полигоне Пхунгери

В воскресенье пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чан объявил, что власти КНДР окончательно закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, а процесс его демонтажа будет публичным. По его словам, такая договоренность была достигнута лидерами двух стран в ходе саммита 27 апреля. Ким Чен Ын пообещал пригласить журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за этим процессом.

Как сообщал УНН, японские СМИ узнали, что КНДР накануне саммита с участием лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа выразила готовность пойти на полную денуклеаризацию на условиях, которые выдвинут США.