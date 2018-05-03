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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: КНДР почала демонтаж кабелів з тунелів на полігоні Пхунгері

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Військові КНДР розпочали демонтаж кабелів з тунелів на ядерному полігоні Пхунгері в провінції Північна провінція Хамгьон, що є першим кроком підготовки до його закриття. Про це повідомляє в четвер південнокорейський телеканал KBS із посиланням на дані розвідки, інформує УНН.

ЗМІ: КНДР почала демонтаж кабелів з тунелів на полігоні Пхунгері

У неділю прес-секретар південнокорейського президента Юн Ен Чан оголосив, що влада КНДР остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні, а процес його демонтажу буде публічним. За його словами, така домовленість була досягнута лідерами двох країн в ході саміту 27 квітня. Кім Чен Ин пообіцяв запросити журналістів і експертів в області безпеки, які будуть стежити за цим процесом.

Як повідомляв УНН, японські ЗМІ дізналися, що КНДР напередодні саміту за участю лідера країни Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа висловила готовність піти на повну денуклеаризацію відповідно до умов, які висунуть США.

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