ЗМІ: КНДР почала демонтаж кабелів з тунелів на полігоні Пхунгері
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Військові КНДР розпочали демонтаж кабелів з тунелів на ядерному полігоні Пхунгері в провінції Північна провінція Хамгьон, що є першим кроком підготовки до його закриття. Про це повідомляє в четвер південнокорейський телеканал KBS із посиланням на дані розвідки, інформує УНН.
У неділю прес-секретар південнокорейського президента Юн Ен Чан оголосив, що влада КНДР остаточно закриє ядерний полігон Пхунгері в травні, а процес його демонтажу буде публічним. За його словами, така домовленість була досягнута лідерами двох країн в ході саміту 27 квітня. Кім Чен Ин пообіцяв запросити журналістів і експертів в області безпеки, які будуть стежити за цим процесом.
Як повідомляв УНН, японські ЗМІ дізналися, що КНДР напередодні саміту за участю лідера країни Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа висловила готовність піти на повну денуклеаризацію відповідно до умов, які висунуть США.